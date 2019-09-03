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Советуют бежать из страны: стало известно о подготовке масштабных посадок друзей Порошенко

вторник, 03 сентября 2019, 13:45
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Отдельные сотрудники прокуратуры начали рассылать предупреждения представителям предыдущей власти о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях.

Об этом говорится в канале "Шаурма Зеленского" в Telegram.

По словам источника, прокуроры, симпатизирующие экс-президенту Петру Порошенко и его команде, просят тех покинуть Украину и выехать в страны, которые не выдают украинских граждан по процедуре экстрадиции.

"Появились первые "расстрельные списки". По нашим данным, "добрые люди" в прокуратуре уже обзванивают друзей Порошенко с предложением срочно уехать на несколько месяцев из страны, иначе те сядут. Рекомендуют ехать в страны откуда не выдают - Великобританию и Израиль", - пишут на канале.

Также были упомянуты ближайшие "цели" расследований правоохранителей, по данным источника, будут преследовать тех представителей власти, которые получали аграрные дотации от государства.

"Сверху дана команда работать по определенным людям с "оптическим прицелом". В зоне риска получавшие дотации из бюджета в сфере АПК (агропромышленный комплекс) или поставлявшие дорогое оборудование государственным компаниям", - добавили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в отношении бывшего спикера украинского парламента, народного депутата Андрея Парубия открыли очередное уголовное производство. Его подозревают в возможном препятствовании осуществлению избирательного права.

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