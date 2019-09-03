В Украине против Парубия завели новое дело

В отношении бывшего спикера украинского парламента, народного депутата Андрея Парубия открыли очередное уголовное производство.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, Парубия подозревают в возможном препятствовании осуществлению избирательного права.

Дело открыто по ч. 4 ст. 157 Уголовного кодекса. Расследование ведется с 20 августа по решению суда.

Напомним, что ранее в отношении Парубия, бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы правительства Владимира Гройсмана открыли уголовное производство по факту возможного захвата государственной власти. По нему уже начались допросы.

Заявители утверждают, что в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, которая была бы сформирована в соответствии с требованиями Основного закона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 августа в Верховную Раду пришли сотрудники СБУ и ГБР с целью расследования законности установки в сессионном зале сенсорных кнопок для голосования.