RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

17:50
Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций
17:47
В Киеве поймали вандалов, осквернивших известный памятник: их фото и переписка
17:47
Страшно даже смотреть: в сети на фото показали, что осталось от известного гипермаркета в Донецке
17:25
Активистка Майдана и нардеп: Зеленский назначил зама главы ОПУ Богдана, фото
17:22
Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении
17:10
Из колонии под Львовом сбежали опасные преступники: появились подробности и фото
17:04
В СМИ рассказали, как Коломойский пытается вернуть "ПриватБанк" и получить за него компенсацию
16:56
Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе, фото
16:29
Победитель "Х-фактора" рассказал о знакомстве с женой: после такого фиаско свадьбы могло и не быть
16:28
Дожди двинут на восток: синоптик дала актуальный прогноз
16:25
Смертельный взрыв в Донецке: появились новые подробности и фото с места
16:23
Получает больше, чем Зеленский: названа зарплата главы ОПУ Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Активистка Майдана и нардеп: Зеленский назначил зама главы ОПУ Богдана, фото

среда, 04 сентября 2019, 17:25
переглянути новину українською

В среду, 4 сентября глава государства Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Указ об этом №653/2019 был опубликован официальным интернет-представительством главы государства.

Сама Коваленко уже прокомментировала свое назначение.

"Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны действительно украинскому народу - вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО - это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде", - заявила она.

Анна Коваленко была активисткой Майдана, руководила 39-й сотней Самообороны Майдана. Также была советницей министров обороны и министра информационной политики.

Также является главой ОО "Женская сотня", где курирует направления гендерной и культурной политики.

Училась она в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, прошла курс по гуманитарному праву и военному командованию в Швейцарии. Писала диссертацию по теме "Демократический гражданский контроль над разведкой и контрразведкой в Украине".

Прошла в Верховную Раду на выборах по списку президентской партии "Слуга народа" под номером 30.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса руководителем государственного концерна "Укроборонпром".

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов

Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады

Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве

Зеленский получил власть, о которой и не мечтал Янукович, но не все будет гладко - Георгий Касьянов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: