Активистка Майдана и нардеп: Зеленский назначил зама главы ОПУ Богдана, фото

В среду, 4 сентября глава государства Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Указ об этом №653/2019 был опубликован официальным интернет-представительством главы государства.

Сама Коваленко уже прокомментировала свое назначение.

"Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны действительно украинскому народу - вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО - это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде", - заявила она.

Анна Коваленко была активисткой Майдана, руководила 39-й сотней Самообороны Майдана. Также была советницей министров обороны и министра информационной политики.

Также является главой ОО "Женская сотня", где курирует направления гендерной и культурной политики.

Училась она в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, прошла курс по гуманитарному праву и военному командованию в Швейцарии. Писала диссертацию по теме "Демократический гражданский контроль над разведкой и контрразведкой в Украине".

Прошла в Верховную Раду на выборах по списку президентской партии "Слуга народа" под номером 30.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса руководителем государственного концерна "Укроборонпром".