Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома": кто он

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса руководителем государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ был опубликован 30 августа на сайте главы государства.

"Назначить Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Другим указом глава государства уволил с данной должности Павла Букина.

Абромавичус с 2014 по 2016 год занимал должность министра энергетического развития Украины. После занимал должность руководителя наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". При президенте Петре Порошенко получил украинское гражданство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов.