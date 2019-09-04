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"Слуга народа" отличился в Раде скандальной выходкой с депутатом от партии Порошенко: фото

среда, 04 сентября 2019, 11:11
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Представитель президентской партии "Слуга народа" Артем Дмитрук отличился скандальной выходкой в зале парламента - он закрыл собой депутата от партии "Европейская солидарность" Викторию Сюмар, чтобы не дать ей выступить с трибуны.

Об этом написал бывший народный депутат Верховной Рады, политолог Зиновий Гузар у себя в Facebook.

"Виктория Сюмар попросила Зе-депутата впереди не закрывать ее во время выступления, а оно полностью влезло в кадр, и еще подняло палец вверх. Хамство Слуги, оно такое", - написал он.

Ситуацию прокомментировала сама Виктория Сюмар. Она отнеслась к эпизоду с юмором, и отметила символичность такого поведения представителя монобольшинства в парламенте.

"Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается – прикрывать "особенно вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", - написала нардеп.

Политолог и экс-нардеп Виктор Уколов в свою очередь опубликовал у себя на странице фото Дмитрука, который занимается физическими упражнениями в форме с российским флагом.

"Утверждают, что на этом фото именно тот нардеп Слуги народа, который, издеваясь, закрывал собой Викторию Сюмар. Проблема в том, что на его руке шеврон с российским триколором ... Если это действительно он, значит законы для Украины пишет враг, которого партия президента завела в высший орган власти", - отметил пользователь.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты опубликовали видео как народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук течение минуты пытается ответить на вопрос об имени избранного в Раде премьер-министра.

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