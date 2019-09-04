Зеленский изменил нашумевший законопроект о наказании педофилов

В среду, 4 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Об этом говорится на сайте Верховной Рады в карточке к документу.

Согласно записи, проект возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в строке о прохождении закона.

В предыдущей редакции законопроекта был прописан механизм внесения изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних. В частности, вводилась новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Осужденным на подобное уголовное наказание должны были принудительно вводить препараты для подавления сексуальной активности. Он был принят Верховной Радой и передан президенту в июле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепропетровской области педофил жестоко поиздевался над девочкой - насиловал ее всю ночь, снимая происходящее на телефон.