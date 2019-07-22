Насиловал всю ночь: под Днепром педофил жестоко поиздевался над ребенком, фото

В Днепропетровской области педофил жестоко поиздевался над девочкой - насиловал ее всю ночь, снимая происходящее на телефон.

Об инциденте рассказал на своей странице в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Не подонок, а просто старый скот! Молодая 28-летняя жительница Днепропетровской области перед тем, как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 г.р. бабушке и неродному деду 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера", - отметил он.

По словам Аброськина, мужчина насиловал ребенка естественным и неестественным путем. Педофила задержали, установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №6449, который предусматривает создание открытого реестра и введение принудительной химической кастрации для педофилов.

Подробнее о преступлениях против детей и усилении наказаний за них читайте в материале "Апострофа": Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей.