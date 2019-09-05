Возможна ротация: журналист отметил нюанс с увольнением скандального прокурора Матиоса

Ситуация с увольнением скандального военного прокурора Анатолия Матиоса может получить продолжение, когда он благодаря своим связям перейдет на другую топ-должность.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил журналист Bihus.info Александр Курбатов.

Он отметил, что прокурор не раз пользовался влиянием среди военных чиновников и бизнесом своей жены, чтобы скрыть возможные "схемы".

"Он всегда умел договариваться. Он причастен к очень мощному бизнесу, много связей среди военных. У его жены большой бизнес, где он может прятать доходы. Посмотрим, куда его уволили и уволили ли на самом деле, может это ротация с одного места на другое", - отметил журналист.

Также журналист рассказал об имитации деятельности военной прокуратуры, в результате чего защитники Украины попадали за решетку.

"Чтобы выгородить своих людей он сажал украинских военнослужащих за контрабанду. Он может начать прикрывать любого, если это будет выгодно. Было множество дел, когда украинских военных сажали за решетку, даже когда их вина не была доказана. Было ощущение, что старались как можно больше открыть дел, чтобы оправдать свое существование", - добавил он.

Александр Курбатов привел конкретный пример дела, которое замяли в военной прокуратуре, чтобы "прикрыть" скандал с выявленным имуществом одного из помощников Матиоса.

"Сейчас годовщина убийства Андрея Галущенко, Эндрю. Обвинили в этом двух украинских военных. Мы приехали туда и узнали, что обвиняемый - 50-летний разведчик, должен был пробежать 10 км по лесу за 50 минут, это физически невозможно. Также их обвинили в наркомафии, однако ничего не нашли. А потом одного из них нашли избитым в прокуратуре. Так достижения военной прокуратуры демонстрировались за счет бойцов украинской армии", - рассказал журналист.

Как сообщал "Апостроф", 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Позже журналист рассказал, что возможно Матиоса готовят к назначению в департамент "К" СБУ.