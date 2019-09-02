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Новый глава ГПУ принял громкое кадровое решение: опубликован документ

понедельник, 02 сентября 2019, 11:40
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В понедельник, 2 сентября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно тексту приказа, Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора, главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

Анатолий Матиос 26 июня 2014 года был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генеральной прокуратуры Украины. С 26 августа 2014 года - назначен заместителем генерального прокурора Украины - главным военным прокурором.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка заявлял, что "не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Ликвидация военной прокуратуры: нужно ли это воюющей стране.

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