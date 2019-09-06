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Чистки в ГПУ: названы отличия при президентстве Порошенко и Зеленского

пятница, 06 сентября 2019, 15:15
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В Генеральной прокуратуре Украины планируют ввести обязательную аттестацию прокуроров, которая будет проходить в два этапа – письменный экзамен и собеседование, что позволит урегулировать вопрос с карьерными "скачками" прокуроров.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" - "Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры".

В ходе второго этапа тестирования прокуроров будут рассматривать на предмет жалоб и взысканий, соотношения трат и доходов его и его семьи и так далее. Провал на проверке грозит прокурору увольнением, а в случае ее прохождения он сможет занять вакантную должность в любой прокуратуре, в том числе и в Офисе генпрокурора.

В то же время эксперты считают, что похожие проверки в 2015 году ситуацию не изменили.

"Результаты той аттестации показали, что особо ничего не изменилось. В прокуратуре очень сильная инерция, орган очень сложно перекроить. У них широкое поле гарантий независимости, и прокурорское сообщество часто пытается откатить назад попытки что-то поменять", - сообщил исполнительный директор ОО "Правозащитная инициатива" Михаил Каменев.

"В 2015 году успешно не прошли аттестацию около 4% прокуроров, и эти 4% добрали из числа работников так называемого запаса. Ни один новый человек в прокуратуру тогда не попал", - отметил координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин.

В то же время существует и оптимистический прогноз относительно реформы прокуратуры. Так, по мнению экспертов, политический фактор больше не будет "тормозить" процессы в ГПУ.

"В этот раз все сработает, имеется кардинальное отличие. В 2014-2015 годах аттестация делалась Давидом Сакварелидзе, который был заместителем Виктора Шокина, и Сакварелидзе был в оппозиции к Шокину. Не было поддержки в парламенте. Сейчас генпрокурор и парламент представляют одну и ту же политическую силу, и то, что написано в законопроекте не будет изменено из-за торгов политических фракций. Тем более, реформировать прокуратуру хочет именно генеральный прокурор, а не его заместитель, как в 2015 году", - уверяет Крапивин.

Как сообщал "Апостроф", ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей.

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