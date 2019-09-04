Глава ГПУ приступил к чисткам в прокуратуре: фото и фамилии

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Указом, который был подписан во вторник, 3 сентября, сняты с должности прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Прокурор Черкасской области Сергей Овчаренко

Прокурор Винницкой области Вячеслав Соколовый

Прокурор Житомирской области Любомир Вийтович

Прокурор Одесской области Олег Жученко

Напомним, на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области. Также, находясь в Житомирской области, глава государства акцентировал на ненадлежащей работе органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Как сообщал "Апостроф", отдельные сотрудники прокуратуры начали рассылать предупреждения представителям предыдущей власти о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях.