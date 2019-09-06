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Главарь Крыма сделал Зеленскому "заманчивое" предложение

пятница, 06 сентября 2019, 11:18
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Так называемый "глава администрации" оккупированного Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Владимира Зеленского совершить визит на полуостров.

Об этом сообщило подконтрольное оккупантам издание "Крым 24" со ссылкой на заявление "чиновника".

Аксенов также упомянул имущество семьи главы государства в Ялте.

"Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит", - сказал Аксенов.

Он также предложил Зеленскому позадавать жителям полуострова вопросы и узнать, "хотят ли они назад в Украину". По его утверждениям, "администрация" примет ответы крымчан к сведению.

При этом Сергей Аксенов уточнил, что решение об организации визита Зеленского на полуостров должно принимать МИД РФ – страны-оккупанта Крыма.

Ранее лидер крымскотатарского народа и народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу" заявил, что президент Владимир Зеленский "решительно настроен" в вопросе деоккупации Крыма

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