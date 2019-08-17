У Зеленского есть много путей, как вернуть Крым - Мустафа Джемилев

Во время своего турецкого визита президент Украины Владимир Зеленский и глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что не признают аннексию Крыма. Зеленский пообещал принять все меры, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

"Апостроф" спросил у главы Меджлиса крымско-татарского народа МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА об особенностях украино-турецких отношений по вопросам Крыма и перспективах возвращения полуострова.

- Есть ли у Зеленского возможность вернуть Крым?

- Дело не в Зеленском. Просто сейчас Украина не имеет возможности самостоятельно вернуть Крым. Но работа в этом направлении должна продолжаться. У Зеленского есть много путей, как это сделать. Надо делать все вместе: мобилизовать мировое сообщество, работать с населением Крыма, усиливать стабильность и обороноспособность нашей страны. Важно, что Зеленский решительно настроен в этом вопросе. Он заявил, что будет делать все для восстановления территориальной целостности Украины.

- Вы доверяете Зеленскому?

Да как сказать... Некоторые его действия не нравятся, некоторые нравятся. Политика, которому я доверял бы на все 100% - такого пока нет. Будем стараться, чтобы у него была правильная политика. В случае, если его действия и заявления не будут совпадать с нашей позицией, будем об этом говорить. Независимо от того, понравится это Зеленскому или нет.

- Как вы оцениваете позицию Эрдогана?

- Турецкая республика имеет постоянную позицию - они не признают законность оккупации и выступают за территориальную целостность Украины. Другое дело, что они не все делают как Запад. Они не накладывают санкции, у них торговые отношения с Россией, но в плане политических вопросов они позицию не меняют.

- К чему может привести двойная игра Турции? С одной стороны они лояльны к Украине, а с другой - покупают у Кремля оружие. И опять же - проект газопровода "Турецкий поток".

- Я бы не сказал, что это двойная игра, потому что каждая страна имеет свои национальные интересы. Есть интересы укрепления обороноспособности. Американцы им не предоставили то оружие, которое они хотели. США поддерживают курдское движение, которое собирается строить государство на границе с Турцией. Анкара считает это опасным для себя. Там целый клубок вопросов. Эрдоган всегда говорит, что торговые отношения - это одно, а политические вопросы - другое. Оккупация - это нарушение норм международного права и мы ее признавать не будем.

- Как себя чувствует крымско-татарская диаспора в Турции?

- Нормально. Зеленский во время своего визита посетил в Анкаре открытие государственного центра, там произносил речь.

- А каким образом крымско-татарская диаспора может повлиять на международное сообщество?

- Мало чем. Но хотя бы в Турции они следят за ситуацией, регулярно проводят митинги, марши с требованием освобождения Крыма. Таким образом, они влияют на политику турецкого правительства. Ибо какая бы ни была власть, она вынуждена считаться с многомиллионной крымско-татарском диаспорой.

- Какими дальше могут быть шаги Украины на международном уровне, чтобы решить проблему Крыма?

- Надо укреплять проукраинскую твердую коалицию. Но беда в том, что у каждой страны свои интересы, и они не делают все то, что хотелось бы нам. Так же, как и украинское правительство.

- Если Россия предложит свой сценарий возвращения Крыма, стоит им воспользоваться?

- Смотря какой сценарий.

- А какой был бы наиболее приемлемым для нас?

- Наиболее приемлемый вариант - это когда Россия приносит извинения за все совершившие преступления на украинской земле, компенсирует причиненный ущерб, выводит все свои войска с нашей территории. Других вариантов я не вижу.