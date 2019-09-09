В Раде предложили лишить нардепов денег: названа причина

Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект, предлагающий лишать депутатов возмещения расходов на выполнение депутатаских полномочий в случае пропуска без уважительных причин заседаний Рады или комитетов.

Об этом заявил глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Сергей Кальченко.

Основной законопроект нардепы решили отклонить.

"Что касается основного законопроекта №1035: предлагается рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения в повестке дня - не поддержать. Решение принято единогласно. По проекту закона Украины о снятии заработной платы за прогулы № 1035-1. Также предлагается Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении не поддержать. Проект решения по альтернативному законопроекту №1035-2: предлагается рекомендовать парламенту включить законопроект в первый раздел в повестке дня и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом. 6 - "за". Решение принято большинством", - заявил Кальченко.

Так, основной законопроект №1035 предлагает лишить депутатов финансового обеспечения, права на выплаты в случае пропуска трети пленарных заседаний и половины заседаний комитетов. Впрочем, по словам одного из его авторов, депутата Павла Фролова, альтернативный законопроект №1035-2 является более совершенным.

Так, в повестке дня заседания регламентного комитета 9 сентября стоит рассмотрение всего девяти законопроектов, которые определены президентом как неотложные. В частности, законопроекты № №1035, 1036, 1038,1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045.

Глава комитета Сергей Кальченко подчеркнул, что к 9 основным законопроектам подано также 11 альтернативных проектов.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают снимок, сделанный в первые дни заседания нового созыва украинского парламента. На нем запечатлен народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков (известный как "Юзик").