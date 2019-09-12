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Когда объявили перерыв: сеть повеселило забавное фото из Рады

четверг, 12 сентября 2019, 18:15
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков знатно повеселил своих коллег по украинскому парламенту, когда объявлял перерыв в работе парламента на заседании 12 сентября.

Так, обращаясь к депутатам Разумков по ошибке сказал, что перерыв будет длиться 30 секунд, хотя должен длиться 30 минут.

"Уважаемые коллеги, объявляется перерыв на 30 секунд", – сказал председатель парламента.

После этого оба вице-спикера начали смеяться, а происходящее в их ложе на фото запечатлел фотограф Ян Доброносов.

В социальных сетях также не оставили без внимания оговорку Разумкова. Люди пишут, что фотография подняла им настроение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нардепа поймали на интересном занятии во время заседания Рады.

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