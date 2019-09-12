Минобороны влипло в скандал из-за "потери" десятков миллионов на военном полигоне

Во время строительных работ на военном полигоне "Широкий лан" в 2016 году 37 миллионов гривен из бюджета были потрачены неэффективно.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ГБР считают, что причиной растраты стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Следует отметить, что часть строительных работ не была выполнена, несмотря на то что сроки завершения проекта – 2018 год. Из выделенной из бюджета суммы в 135 млн грн работы на 37 млн до сих пор не выполнены.

В то же время помощник главы Офиса президента Иван Апаршин у себя в Facebook указал на реальных виновников ситуации и отметил, что их ожидает наказание.

"В Минобороны военнослужащие Главного КЭУ не принимают такие решения. Это ответственность заместителя министра. И он за это будет отвечать!", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа Верховная Рада Украины избрала нового министра обороны Украины. На эту должность назначили Андрея Загороднюка.