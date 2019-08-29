Верховная Рада избрала министра обороны Украины: что о нем известно

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины избрала министра обороны Украины. На эту должность назначили Андрея Загороднюка.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ

Его кандидатуру поддержали 314 нардепов.

Как известно, Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Ему 44 года.

Он имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что народные депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Верховной Рады Украины кандидата от фракции "Слуга народа"Дмитрия Разумкова.

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.