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​На Гонтареву после ДТП обрушилась еще одна беда

четверг, 12 сентября 2019, 17:19
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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая в конце августа попала под колеса авто, заявила, что в ее квартире в Киеве проводятся обыски.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Гонтаревой, правоохранители проводят обыски в масках и с автоматами.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск", - сообщила Гонтарева.

Также экс-глава НБУ отметила, что в квартире на данный момент никого нет.

"Мой адвокат сообщил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", - сказала она.

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что обыски проводятся в рамках уголовных дел Порошенко.

"Сейчас продолжаются санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски происходят дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме "и структурах, которые принимали участие в отмывании командой Порошенко украденных в армии средств. В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов во время полета на Мальдивский архипелаг", - рассказал Портнов.

При этом в пресс-службе аэропорта "Жуляны" информацию об обысках не подтвердили.

Как сообщал "Апостроф", Олигарх Игорь Коломойский с помощью антикоррупционных органов - НАБУ, ГБР, САП, НАПК - начал войну против своих обидчиков, среди которых - экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

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