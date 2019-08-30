Гонтарева попала под колеса авто в Лондоне: экс-глава НБУ дала комментарий

Бывший председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в Лондоне попала под колеса автомобиля.

Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net.

Она отметила, что находится в лондонском госпитале. По словам бывшей чиновницы, виновником аварии был водитель, поскольку она находилась на пешеходном переходе. Также Гонтарева упомянула угрозы в свой адрес со стороны представителей украинского политикума.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она прокомментировала характер повреждений, полученных ею в аварии. По ее словам, ей будут проводить уже вторую операцию.

"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель Сергей Кизь признал достаточными доказательства для объявления подозрения соратнице бывшего президента Петра Порошенко - экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.