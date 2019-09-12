Обиделись за "зеленых человечков": стало известно, как в Раде наказали депутата партии Порошенко

В регламентном комитете Верховной Рады приняли решение лишить народного депутата Украины от партии "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях после ее фразеологизма "зеленые человечки" по отношению к членам президентской фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил журналист Тарас Березовец у себя на странице в Facebook.

За такое решение проголосовали 6 членов комитета из 11.

Журналист указал на инициаторов такого "наказания" для нардепа, а также рассказал об его рисках.

"Регламентный комитет Рады большинством голосов (6 из 11) проголосовал за лишение нардепа Ирины Геращенко права участвовать в 5 пленарных заседаниях за фразеологизм "зеленые человечки"… Формально инициатором лишения Геращенко выступил Давид Арахамия, хотя по нервной реакции Разумкова понятно, что спикер тоже приложил руку... Слепили из Геращенко публичного диссидента, показали слабость. Теперь враги Зеленского будут намеренно бить в эту точку и все последующие меры (думаю, что будет попытка принять закон об ответственности за оскорбление власти) будут только разжигать пламя… Эффект будет прямо противоположный. Сейчас развернётся соревнование "оскорби слуг побольнее", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде разгорелся скандал с участием народного депутата Ирины Геращенко, которую вызвали "на ковер" из-за резких высказываний в сторону депутатов от "Слуги народа".