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У Зеленского сделали важное заявление по работе украинской делегации в ПАСЕ

понедельник, 05 августа 2019, 16:31
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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), по мнению представителей партии "Слуга народа", должна в первую очередь продвигать интересы Украины, а не акцентировать внимание на работе в организации российской делегации.

Об этом заявил будущий нардеп и дипломат Богдан Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, задача украинской дипломатии заключается не в исключении России, а в продвижении тех резолюций, которые отвечают интересам Украины.

"Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией, и без России", - сказал Яременко в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ.

Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств.

"Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - указал Яременко.

По его словам, "стрельнуть себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.

Будущий нардеп отметил, что украинская делегация Верховной Рады восьмого созыва в ПАСЕ "временами свою важную позитивную работу неправильно акцентировала, несколько смещала акценты с политической целью".

Яременко подчеркнул, что ПАСЕ – эта та площадка, где можно и нужно договариваться.

"ПАСЕ – организация парламентов. Там нет какой-то одной установки - иди, договаривайся, иди говори - у тебя всегда будут победы и всегда будут поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других - ты где-то не дотянешь. Это нормальная работа, и вокруг нее не надо истерик", - отметил политик.

По его словам, Украине нужна ПАСЕ, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека.

"И нам эти стандарты надо вводить у себя в стране", - подчеркнул Яременко.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы сразу после аннексии украинского Крыма и начала военных действий на Донбассе в апреле 2014 года.

Вскоре она остановила уплату взносов в бюджет организации и устроила финансовый шантаж ПАСЕ. По состоянию на июнь 2019 года долг России перед бюджетом Совета Европы составлял около 75 млн евро, что вызвало финансовый кризис в организации.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в организации без ограничений права голоса, что вызвало резкую реакцию Украины - украинская делегация решила прекратить свое участие в организации, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Представители делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитали заявление о совместных действиях в связи с кризисом в ПАСЕ, также они готовят общую резолюцию в связи с возвращением России в организацию. К ним присоединилась делегация Швеции.

1 июля Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие в работе ПАСЕ. 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, что вызвало резкую реакцию организации. Делегация ПАСЕ срочно уехала из Украины после заявления Парубия.

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