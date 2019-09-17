ПЦУ сделала важное заявление о признании ее Александрийской церковью

В Александрийской Православной Церкви "де-факто" признали Православную Церковь Украины в качестве поместной церкви, представитель этой церкви принял участие в совместном богослужении с представителями ПЦУ.

Об этом сообщила пресс-служба церкви в Facebook.

Отмечается также, что на богослужении присутствовали представители Элладской православной Церкви и Константинополя. Это говорит о том, что между церквями возник компромисс по вопросу признания ПЦУ.

"В богослужении, кроме иерархов Константинопольского Патриархата, Элладской Православной Церкви и Православной Церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской Православной Церкви - епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис). Сослужении за Божественной литургией архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическую единство, то есть признание "де-факто" Православной Церкви Украины еще одной Поместной Церковью", - говорится в сообщении.

В церкви уточнили, что богослужение было согласовано с митрополитом Лангады, Литии и Рендины Йоанном, который и пригласил представителей ПЦУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Синод Элладской православной церкви обсудил украинский церковный вопрос и решил передать его на обсуждение Собора иерархии этой Церкви, но о каноничности предоставления автокефалии Православной церкви Украины не было сказано.