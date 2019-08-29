Элладская церковь не признала автокефалию ПЦУ: появилось важное уточнение

Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) обсудил украинский церковный вопрос и решил передать его на обсуждение Собора иерархии этой Церкви, но о каноничности или неканоничности предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) не было сказано.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич

По его словам, 12 митрополитов передали это на усмотрение 80 митрополитов, то есть всей иерархии, осознавая важность вопроса.

"При этом неизвестно, будет ли это рассмотрено на Соборе иерархии в октябре, потому что в повестке дня Собора иерархии этого нет… В официальном же сообщении по результатам работы Синода сказано, что Синод передает на личное усмотрение архиепископа Иеронима дальше заниматься этим вопросом", - отметил Данилевич.

Он добавил, что в решении Синода записана очередная фраза о том, что он признает право Константинопольского патриархата предоставлять автокефалии, но это не означает, что Элладская церковь признала каноничность предоставления автокефалии ПЦУ.

"Это не так. Синод ничего не говорил о каноничности или неканоничности предоставления автокефалии ПЦУ. Синод просто согласился с правом Константинополя это делать… В общем, мне кажется, что решение Синода ЭПЦ взвешенное. ПЦУ не признали. Греки понимают, что ситуация сложная и их действия еще больше могут эту ситуацию осложнить как для них самих, так как в среде ЭПЦ есть "за" и "против", так и для мирового православия, ведь тогда ЭПЦ может стать первой церковью, с которой начнется разделение поместных церквей на две части. А такую ответственность на себя вряд ли хочется кому-то брать", - подытожил Данилевич.

Как сообщал "Апостроф", ранее почетный патриарх Филарет написал письмо главе ПЦУ с серьезными обвинениями.