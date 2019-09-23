Зеленский подписал закон об импичменте и обратился к украинцам с важным призывом: видео

Глава государства Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о процедуре импичмента президента Украины и призвал украинцев докладывать об эпизодах коррупции, а также о лицах, которые требуют с них взятки.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он призвал украинцев поучаствовать во "флешмобе" по укреплению экономики за счет оплаты налогов и борьбы с коррупцией. Также он пообещал, что действующая власть будет работать "честно".

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ", - подписал свое видео глава государства.

Как сообщал "Апостроф", 11 сентября президент Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины и в соцсетях начали гадать, кто первый попадет под действие закона.