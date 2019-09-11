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Кого посадят первым? Сети обсуждают подписание Зеленским закона о снятии неприкосновенности с депутатов

среда, 11 сентября 2019, 13:59
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11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины и в социальных сетях уже начали гадать, кто же первый попадет под действие закона.

Как известно, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Под сообщением о подписи Зеленского в пресс-службе президента Украины в Facebook уже написали сотни комментариев. Люди благодарят главу государства за такие изменения в Конституцию и надеются, что в стране начнут привлекать к ответственности действующих народных избранников, как это предполагается законом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 10 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

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