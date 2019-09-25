Великолепная четверка: в сети шутят над совместным фото с женами Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом и первыми леди Украины и США.

Соответствующий снимок глава украинского государства выложил в своем Twitter-аккаунте.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - отметил президент Украины.

Пользователи в комментариях пошутили над экспозицией фото, а также неформальным общением президентов Украины и США, которое уже привело к скандалу.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал о скандале в политических кругах США, связанном с президентом Украины Владимиром Зеленским – "Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский".