Нардеп из "Квартала 95" пристроил в Раду свою жену: фото супругов

Народный депутат Верховной Рады Украины от президентской политической силы "Слуга народа" и бывший актер студии "Квартала 95" Юрий Корявченков взял себе в помощницы супругу Татьяну.

Об этом стало известно "Радио Свобода" от источников в парламенте.

Следует отметить, что Татьяна Корявченкова была устроена в законодательный орган власти на общественных началах.

Она имеет высшее экономическое образование, то есть номинально может подходить на должность в парламенте. С Юрием Корявченковым она находится в браке с 2004 года, у них трое совместных детей.

Как сообщал "Апостроф", ранеее депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе в помощницы 24-летнюю свадебного администратора Валерию Гриценко. Судя по ее фото в соцсетях, она работала танцовщицей в турецких отелях и на круизном лайнере.