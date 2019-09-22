Кто-то хочет сбежать: сеть повеселило забавное фото с нардепами в Раде

Народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сфотографировали в интересной ситуации в зале Верховной Рады.

Соответствующее фото было опубликовано в Facebook фотографом Яном Доброносовым.

На снимке зафиксировано, как нардеп Виктор Медведчук общается со своим коллегой по парламенту. При этом общение происходит "через" другого депутата от "Оппозиционной платформы", Илью Киву.

Комментаторы также обращают внимание на то, что Кива сидит с задумчивым и явно отсутствующим лицом: "Думаю, он хочет сбежать", "Б*я, а я утюг выключил?", "Похоже на "а мне все пофиг".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", фотограф Ян Доброносов показал интересный снимок со спящим народным депутатом в Верховной Раде.