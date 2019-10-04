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"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета: интересные фото из Рады

пятница, 04 октября 2019, 15:22
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Народные депутаты Верховной Рады Украины из президентской фракции "Слуга народа" Андрей Задорожный и его коллега принесли в зал парламента книгу "Древний секрет источника молодости".

Фотографии из парламента предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Указанная книга, по описанию из сети, основана на шести ритуалах, рождённых в горах Тибета. Физические и духовные упражнения, которые приведены в книге, якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения в организме.

В книге можно найти также свидетельства людей, которые на практике применяли тибетские ритуалы, таким образом избавились от недугов, и даже "улучшили свой внешний вид".

Как сообщал "Апостроф", ранее депутаты Верховной Рады девятого созыва получили первую полную зарплату, самые большие выплаты начислены заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку - 59 300 грн, а меньше всех получила Анна Коваленко из "Слуги народа".

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