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Что-то пошло не так: сети возмутило видео общения "слуги народа" с протестующими в Киеве

вторник, 01 октября 2019, 10:32
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко пришел на акцию протеста предпринимателей под Офисом президента в Киеве и попал в скандал.

Соответствующее видео публикует "UA: Перший".

По словам самого Тищенко, он пришел на акцию чтобы пообщаться с общественностью. Однако некоторые из участников акции напомнили ему, что он сам голосовал на законопроекты, против которых протестуют предприниматели. На вопрос, зачем он за них голосовал, Тищенко не ответил.

В то же время нардеп начал выдвигать претензии полицейским, которые не реагировали на то, что нардепа "брали за руку и толкали в спину" окружающие его протестующие.

Позже Тищенко под крики "Позор" ушел с акции.

В комментариях под видео пользователи раскритиковали нардепа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети нашли объяснение тому, зачем депутаты от фракции "Слуга народа" занимались "кнопкодавством" во время голосования в парламенте.

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