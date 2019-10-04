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Собирался брать Луганск: сеть взорвалась из-за героизма Зеленского

пятница, 04 октября 2019, 17:18
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита на линию разграничения в Луганской области намеревался пойти пешком в Луганск, но его остановили помощники.

Об этом рассказал в эфире политического шоу "Право на владу" глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Министр уточнил, что глава государства по прибытию в Станицу Луганскую заявил, что "это все моя, украинская земля", после чего попытался пересечь линию разграничения. От одиночного похода на оккупированную территорию в 26 километров до Луганска его пришлось отговаривать помощникам.

"Нам пришлось его (президента Владимира Зеленского – "Апостроф"), честно говоря, держать за руку, чтобы он не дошел до самого Луганска", - отметил Пристайко.

В сети пользователи патриотический порыв главы государства восприняли критически, и призвали его помощников в следующий раз его за руки не держать. Отдельные, более "серьезные" комментаторы раскритиковали главу МИД за нелепый пиар.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский представил свою версию, почему в подписании Украиной в Минске "формулы Штайнмайера" по поводу урегулирования на Донбассе признаков "зрады" нет.

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