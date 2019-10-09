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Хотим видеть реальные дела: сети с гневом обсуждают фото и слова Зеленского на выставке оружия

среда, 09 октября 2019, 16:50
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Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским выставки "Оружие и безопасность", которая проходит в Киеве, вызвало резкие замечания в сети.

Сообщение о том, что президент Зеленский побывал на выставке военой техники появилося на официальной странице главы государства.

Как сообщает пресс-служба, Зеленский ознакомился с новейшими разработками военной техники, вооружения и оборудования. В частности, ему продемонстрировали мобильный комплекс крылатых ракет для поражения боевых кораблей "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и "Корсар", перевозочный противотанковый ракетный комплекс "Барьер" и переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф".

"У нас должна быть еще мощнее армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинских конструкторских бюро", - отметил Владимир Зеленский на выставке.

Это сообщение вызвало бурную волну негодования в сети.

"Реальные дела хотим увидеть. Посещение выставок больше не работает", "Да, особенно, когда рабочие оборотных предприятий сидят без зарплаты. Выставка прямо радует глаз", "Когда эти флешмобы и селфи закончатся. Скажите ему, что это не квартал", - пишут пользователи соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", на уникальном харьковском предприятии "Укроборонпрома" массово увольняются ведущие сотрудники из-за невыплаты зарплат.

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