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Из уникального военного предприятия в Харькове массово уходят люди: эксклюзивный документ

четверг, 03 октября 2019, 14:05
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С Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ), которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", из-за невыплаты зарплат массово увольняются ведущие сотрудники.

Об этом говорится в письме главного конструктора предприятия, Владимира Жадана, которое оказалось в распоряжении "Апострофа".

В письме на имя директора ХКБМ, Алексея Бабича, сообщается, что вследствие задержки выплаты зарплат и изменения графика работы в сторону сокращения рабочей недели, предприятие уже покинули или планируют покинуть около полусотни конструкторов, в основном ведущих специалистов.

Харьковское КБ имени Морозова - единственного такого рода предприятие в Украине, которое занимается разработкой военной техники. Номенклатура разработанных ГП ХКБМ гусеничных машин включает основные боевые танки "Ятаган", "Оплот", Т-80УД, тяжелую боевую машину пехоты БТМП-84 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Оплот. Колесные машины, разработанные ГП ХКБМ - бронетранспортеры БТР-3, БТР-4, Дозор-Б.

ГП ХКБМ также специализируется на разработке вариантов модернизации устаревших боевых танков, в том числе Т-72, Т-64, Т-59, Т-55 и Т-54.

Кроме того, ГП ХКБМ занимается конструированием и изготовлением инженерной техники, а также высокотехнологичных средств обучения для боевых бронированных машин. В частности были разработаны и изготовлены динамические тренажеры танков Т-80УД, Т-72С (Б), Аль-Халид, Т-64Б, Т-55, а также тренажер БМП-2.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", проблемы с выплатой зарплат в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова начались еще в январе 2019 года.

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