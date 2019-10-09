Сети удивил формат будущей встречи Зеленского с прессой: появилась яркая фотожаба

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-марафон в необычном месте – на продуктовом рынке в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Так, в анонсе указано, что пресс-марафон состоится на Kyiv Food Market, улица Московская, 8.

Журналистам будет разрешено ставить вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут меняться.

"Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - отметили в ОПУ.

Политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook указал на проблемы, связанные с таким форматом встречи с президентом и отметил, что мероприятие больше похоже на очередную попытку окружения президента "переиграть" журналистов.

"Объявленный формат действительно странный, мягко говоря: целый день президента будут гонять по рынку, в процессе к нему на рынок будут запускать кучки журналистов, чтобы те задавали вопросы… Похоже на попытку переиграть СМИ позиционно", - написал эксперт.

Также он опубликовал фотожабу относительно будущего пресс-марафона.

Пользователи в Facebook раскритиковали ОПУ за странный формат, который больше похож на шоу.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский шуткой отреагировал на возмущения по поводу нападений его спикера Юлии Мендель на журналистов.