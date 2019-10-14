Как Украина празднует День защитника: онлайн трансляция

В понедельник, 14 октября, Украина отмечает День защитника, который стал государственным праздником в 2015 году. Он празднуется в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем украинского казачества. Кроме того, 14 октября традиционно празднуют день создания Украинской повстанческой армии.

Праздничные мероприятия в Киеве

В столице Украины в 12:00 возле здания Киевского городского совета пройдет общегородское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

С 13:00 в культурно-художественном комплексе "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке будет идти праздничная концертная программа "Мужественные и несокрушимые" с участием художественных любительских коллективов.

В 18:00 в Дворце спорта начнется торжественный вечер под названием: "Они присягнули на мир и свободу!".

Стоит отметить, что малышей-основателей Киева уже нарядили в честь Дня защитника Украины. Кий, поднимающий руки в верх, получил наряд защитника-князя в кольчуге и шапке. Щека одели в форму солдата Вооруженных сил Украины и шлем танкиста. А Хорива нарядили в одежды казака. Княжна Лыбедь получила наряд Покрова - вышиванку и накидку в тонах синего и золотого цветов.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтил память погибших защитников Украины. Утром глава государства и первая леди пришли к Стене памяти павших за Украину, которая находится у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

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Другие акции

В День защитника в столице пройдет массовая акция в поддержку осужденного в Италии военного Нацгварции Виталия Маркива, шествиев честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии "Защитим украинскую землю" и марш "Нет капитуляции!".

Активисты акции #FreeMarkiv проведут марш в поддержку Виталия Маркива в 11:00 на Михайловской площади. Они требуют законного правосудия для украинского воина, который был осужден в Италии на 24 года лишения свободы. Его обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий поблизости Славянска Донецкой области в 2014 году.

Марш "Защитим украинскую землю!" начнется в 13:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева.

Акция "Нет капитуляции" начнется в 16:00 в парку Шевченко. Участники мероприятия анонсировали, что будут требовать запрета на введение особого статуса для Донбасса, отказа от отвода украинских военных на линии разграничения на Донбассе, отказа от "формулы Штайнмайера" и амнистии боевиков ЛДНР.

Кроме того, акция "Нет капитуляции!" уже началась во Львове.

Марш защитников Украины стартовал в Днепре.

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Тем временем в социальных сетях активно поздравляют защитников с праздником.