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Семечек не хватает: сеть взбудоражило видео с "очень занятыми" нардепами в Раде

среда, 16 октября 2019, 09:52
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В сети показали, чем занимаются народные депутаты в Верховной Раде Украины во время работы.

Видео разместил фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Он записал на камеру, как трое депутатов разговаривают во время вечернего заседания ВР. Их диалог настолько увлекательный, что "слуги народа" даже не обращают внимания на речь главы Рады Дмитрия Разумкова.

На кадрах показано, что они лишь отвлеклись от разговора на голосование. Потом нардепы решили перекусить, достав виноград в судочке и печенье. Вместе с этим они продолжили беседу.

Пользователи сети осудили такое поведение нардепов, прокомментировав его.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Криворучкина в зале парламента сообщила о результатах голосования по снятию депутатской неприкосновенности абоненту "любимый" с романтической припиской.

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