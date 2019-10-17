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Прощайте, прапорщик и старшина: в Украине приняли решения по ряду военных званий

четверг, 17 октября 2019, 17:57
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Верховная Рада ликвидировала воинские звания прапорщик и мичман.

За соответствующий законопроект № 0906 в четверг, 17 октября, проголосовали 278 народных депутатов, сообщается на официальной странице Верховной Рады в Twitter.

Закон направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса в соответствии со стандартами НАТО.

Документ вводит новую шкалу армейских и корабельных воинских званий и отменяет воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины.

Кроме того, вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Как сообщал "Апостроф", ранее народные депутаты приняли закон о новой шкале званий в ВСУ. Отметим, что изначально Рада провалила соответствующий проект закона. Но за соответствующее решение в среду, 29 мая, депутаты отдали 231 голос.

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