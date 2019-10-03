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Сплошной лол: как депутаты за "сатанизм" голосуют - эксклюзивные фото переписки

четверг, 03 октября 2019, 16:20
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

У народных депутатов Украины заметили интересную переписку в Верховной Раде о голосовании за закон про Киев.

Снимки сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, во время голосования нардеп Дмитрий Гурин переписывался со Станиславом Гречишиним об Александре Ткаченко. Корреспондент запечатлел на фото данную переписку.

Они обсуждали проект закона про Киев, Гурин даже назвал его "40 страниц сатанизма", а также ошибку спикера, который вызвал выступать к трибуне Ткаченко, а не Гурина, к чему первый оказался не готов.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Напомним, что поддержку получил законопроект "О Киеве - столице Украины" №2143-3 авторства таких знаковых "слуг", как потенциальный претендент на должность мэра столицы Александр Ткаченко, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его заместитель Александр Корниенко, члены этой фракции Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский и еще целая группа нардепов. Кроме него, еще были законопроекты от "Голоса" и "ЕС".

Как сообщал "Апостроф", в партии "Слуга народа" планируют назначить досрочные местные выборы в Киеве, поставив на голосование в Верховной Раде соответствующий законопроект.

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