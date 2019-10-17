Гладковский сделал громкое заявление о задержании и объявил голодовку

Бывший заместитель секретаря СНБО, фигурант громкого скандала с поставками военной техники Олег Гладковский, которого задержали во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября, назвал свое задержание незаконным и объявил о начале голодовки в качестве протеста.

Об этом сообщается на официальном сайте корпорации "Богдан", главой которой является Гладковский после ухода с поста заместитель секретаря СНБО.

"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - отметил Гладковский.

По его словам, это задержание ни что иное, как "грязный пиар, политически мотивированное незаконное преследование, которое не имеет ничего другого своей целью как создание картинки для ТВ".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились важные детали в деле о задержании Гладковского.

Также задержание Гладковского в сети "отметили" яркими фотожабами.