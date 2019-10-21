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Зеленский принял важное кадровое решение по СНБО: появились подробности

понедельник, 21 октября 2019, 13:25
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Фото: РБК

Заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен генерал полиции третьего ранга Сергей Демедюк.

Соответствующий Указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован в понедельник, 21 октября, на официальном сайте главы государства.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

До назначения на эту должность Сергей Демедюк с 2015 по 2019 год возглавлял Департамент киберполиции НПУ. Его предшественником был Александр Данилов, которого назначили на должность секретаря СНБО после отставки Александра Данилюка.

Как сообщал "Апостроф", раньше президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

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