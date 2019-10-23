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Зеленский сделал важное заявление по особому статусу Донбасса и встрече с Путиным

среда, 23 октября 2019, 16:40
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным нужна, чтобы обсудить условия особого статуса на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью президента Зеленского изданию "Сегодня".

По словам Владимира Зеленского, вопросы по поводу особого статуса на Донбассе до того, как закон буде проголосован в Верховной Раде, должны обсуждаться и с украинским обществом и в нормандском формате.

"Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в нормандском формате", - считает глава украинского государства.

Владимир Зеленский также сообщил, что во время встречи с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии обсуждалася дата будущей встречи в нормандском формате.

"Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет... Нормандский формат был остановлен, и с 2016-го года не было ни одной встречи", - заметил украинский президент.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию провел встречу с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

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