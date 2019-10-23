Зеленский удивил новым заявлением о "формуле Штайнмайера" для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статуте для Донбасса.

Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня", опубликованном на YouTube.

"Закон об особом статусе был принят. Он действует до конца этого года. Каким он будет дальше, мы не знаем", - отметил он.

Он назвал главное условие, для того, чтобы закон появился.

"Мы готовы обсуждать эти вопросы в нормандском формате, готовы обсуждать с обществом Украины. Пока за него не проголосуют народные депутаты, закона не будет... Чтобы знать все условия, надо их обсуждать", - добавил гарант.

Зеленский также заверил, что никто изменять Украине не будет и о капитуляции речь не идет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский сделал важное заявление по особому статусу Донбасса и встрече с Путиным.