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Касаются Гройсмана: суд разрешил ГБР изъять в Офисе президента важные документы

пятница, 25 октября 2019, 15:48
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Государственное бюро расследований получило доступ для расследования возможного злоупотребления властью при назначении Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Об этом стало известно из решения Печерского районного суда Киева от 17 октября.

Следователь ГБР обратился к суду в рамках уголовного дела, которое расследуется с июня 2019 года по ч.1 ст.109 (свержение конституционного строя), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и связано с отсутствием коалиции во время назначения Гройсмана.

Соответствующие документы, в частности предложение коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" по кандидатуре Гройсмана и представление президента Петра Порошенко, находятся в Офисе президента.

Кроме того, ГБР намерено провести сравнительный анализ порядка назначения премьером Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции "Европейская Украина".

По данным СМИ, расследование о назначения Гройсмана инициировали народные депутаты Нестор Шуфрич и Василий Нимченко.

Как сообщал "Апостроф", раньше сотрудники Государственного бюро расследований явились с обысками к бывшему депутату от БПП Аркадию Корнацкому.

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