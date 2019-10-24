К бывшему депутату от партии Порошенко пришли с обысками

В четверг, 24 октября, сотрудники Государственного бюро расследований явились с обысками к бывшемудепутату от "БПП" Аркадию Корнацкому.

Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что следственные действия идут по адресу его квартиры в Киеве и дома в поселке Чаусово-2. По словам политика, обыски были масштабными, с привлечением большого количества сотрудников ГБР.

"Лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине. Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали "двушку" с картонной входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать", – написал Корнацкий.

Также бывший нардеп отметил, что обыски проводятся в рамках расследований ГБР против экс-президента Петра Порошенко. Он высказал мнение относительно политической ангажированности указанных расследований.

Ранее НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования депутатом Рады Аркадием Корнацким 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму. В НАПК выявили признаки декларирования недостоверной информации на сумму около 3,2 миллиона гривен у Аркадия Корнацкого.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Киеве разрешил следователям ГБР временный доступ к внутренним материалам журналистов "Схем", которые готовили расследование об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.