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Новому главе "Укроборонпрома" готовят огромную зарплату

понедельник, 28 октября 2019, 20:31
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Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпрома" намерен увеличить зарплату генеральному директору Айварасу Абромавичусу в 18 раз - до 18,6 миллионов гривен в год.

Об этом депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил депутат, во вторник, 29 октября, состоится заседание наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором гендиректор Абромавичус представит стратегию развития концерна.

"Конечно же, не менее важной частью стратегии этого развития для Абромавичуса является размер его заработной платы и бонусов. Абромавичус не раз заявлял о намерениях увеличить объемы продаж концерна в 5 раз. Так вот, об этих планах в стратегии ничего не сказано. Вместо увеличения экспорта членам набсовета предлагается увеличить вознаграждение гендиректора "Укроборонпрома" в 18 раз", - сказано в сообщении Дубинского.

Таким образом за год Айварас Абромавичус будет зарабатывать 18,6 миллионов гривен.

Новый размер вознаграждения оправдывают тем, что законодательством он не ограничен. Кроме того, такая оплата труда руководителей существует в энергетических холдингах ДТЭК и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", а также в акционерном обществе "Укрзализныця".

Как сообщал "Апостроф", заместители министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в сентябре заработали от 4 до 6 тысяч гривен.

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