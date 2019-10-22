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Названы смешные зарплаты у сотрудников Минздрава

вторник, 22 октября 2019, 21:36
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Заместители министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в сентябре заработали от 4 до 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ Минздрава на запрос издания "Слово і Діло".

По данным Министерства здравоохранения, зарплата заместителей министра за прошлый месяц составила: Андрея Семиволоса - 4 тысячи 253,25 гривны (выплатили 3 тысячи 423,86 гривны), Михаила Загрийчука - 8 тысяч гривен (с учетом налогов и сборов - 6 тысяч 440 гривен), Младены Качурец - 7 тысяч 969,69 гривен (фактически получила 6 тысяч 415,60 гривен), Елены Симоненко - 6 тысяч гривен (получила 4 тысячи 830 гривен).

Как сообщал "Апостроф", ранее стал известен размер зарплаты, которую получает президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, а также сколько заработали генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и премьер-министр Алексей Гончарук.

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