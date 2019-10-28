Зеленский устроит "слугам народа" серьезный разнос: подробности будущей закрытой встречи

В понедельник, 28 октября в КВЦ "Парковый" в закрытом режиме состоится встреча членов партии "Слуга народа", которую вероятно посетит президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на канале "Легитимный" в Telegram.

В ходе встречи, согласно данным источников в партии, будет обсуждаться императивный мандат, возможные связи депутатов с олигархами, коррупция и проверки на полиграфе. Также будет поднят вопрос взаимодействия членов парламента со СМИ, в том числе пропагандистскими ресурсами из России и вопрос "переписок в Раде".

"Переписки в Раде, кто следующий попадется, тому будет кирдык. Это касается косвенно вопроса с нардепом Медяником, который обещал "порешать некоторые вопросы с прокурорами", - заметили на канале.

Анонимный "слуга народа" отметил, что президент Зеленский готовит лоббистам интересов олигархических структур некий "ультиматум".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский запланировал экстренную встречу с руководством антикоррупционных органов – НАБУ и САП.