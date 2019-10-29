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Определяет не он: Богдан жестко высказался о Коломойском и деле "ПриватБанка"

вторник, 29 октября 2019, 12:40
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан утверждает, что бизнесмен Игорь Коломойский не влияет на политические решения руководства страны, даже по делу о национализации "ПриватБанка".

Об этом, как сообщает "Апостроф", заявил руководитель ОПУ в интервью "Украинской правде".

В ответ на вопрос о причастности помощника главы государства Андрея Ермака к делу "ПриватБанка", Богдан отметил, что не понимает о чем речь, поскольку этот вопрос должен решаться в судебном порядке, а не путем политических шагов.

"Не слышал, чтобы Ермак этим занимался. Даже не знаю, какая может быть его функция в этом вопросе. Я - да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", - отметил Богдан.

Также он отметил, что его взгляды в некоторых вопросах перестали совпадать со взглядами Коломойского - его бывшего клиента, поэтому у них уже нет общих политических проектов.

"У нас есть разные взгляды на различные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случая, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский заверил, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского или потерять поддержку его телеканала.

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