Зеленский сделал интересное заявление о Коломойском и работе с олигархами

Президент Владимир Зеленский заверил, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского или потерять поддержку телеканала "1+1", который ему принадлежит.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The New Yorker.

Глава государства отметил, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии.

Зеленский настаивает, что будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими олигархами. В частности, Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук - квартиры освобожденным из русского плена морякам и политзаключенным.

Президент рассказал, что каждому из них говорил: "Слушай, друг, прошлое прошло... пора отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".

Потерять из-за этого поддержку "1+1" или оскорбить Коломойского Зеленский отметил, что не боится.

"Если после этого канал будет настроен против меня - ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - резюмировал президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Украины Владимир Зеленский устроил официальную встречу с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.