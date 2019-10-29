По цене квартиры: нардеп засветил в Раде элитный аксессуар, эксклюзивное фото

Во вторник, 29 октября, у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Григория Суркиса были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.

Фотографию депутата Рады предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На руке у народного избранника была замечена модель часов Rolex Submariner 2008 года с голубыми бриллиантами. Стоимость этой модели со скидкой составляет 36 750, а без скидки — 40 250 долларов США.

По данным украинских агентств по недвижимости, по цене 37-40 тысяч долларов можно купить на вторичном рынке однокомнатную квартиру в Киеве, а в других городах стоимость часов Суркиса сравнима с ценой на двухкомнатные квартиры.

Как сообщал "Апостроф", раньше олигарх Виктор Медведчук похвастался в Верховной Раде дорогими часами стоимостью около 34 тысяч долларов.