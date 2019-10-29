RU  UA  EN

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 октября

17:15
Разводят на деньги: в соцсетях запустили фейк про раздачу Зеленским денег каждому украинцу
17:09
Ты такой, как я мечтала: украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения
16:53
Так были обстрелы или нет? В сети ажиотаж из-за разведения сил в Золотом
16:49
Под Киевом в страшном ДТП погиб молодой парень: видео с места
16:47
Оккупанты заявили о задержании украинца с боеприпасами на админгранице с Крымом
16:39
В Харькове полицейский заснял интимный досуг парочки в авто судьи возле школы
16:19
В украинский порт зашли корабли НАТО: яркие фото и видео
15:53
Беременная Эшли Грэм выбрала на Хэллоуин сексуальный наряд
15:51
Стало известно о смерти боевика ДНР с позывным "Мрак", пытавшего украинских пленных: фото
15:43
В Украине ввели новые штрафы для автомобилистов: за что придется платить
15:33
Октябрь пакует чемоданы: синоптик предупредила украинцев о морозах
15:21
Боевики ДНР устроили наглую провокацию на Донбассе в день разведения сил
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По цене квартиры: нардеп засветил в Раде элитный аксессуар, эксклюзивное фото

вторник, 29 октября 2019, 16:27
переглянути новину українською

Во вторник, 29 октября, у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Григория Суркиса были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.

Фотографию депутата Рады предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На руке у народного избранника была замечена модель часов Rolex Submariner 2008 года с голубыми бриллиантами. Стоимость этой модели со скидкой составляет 36 750, а без скидки — 40 250 долларов США.

По данным украинских агентств по недвижимости, по цене 37-40 тысяч долларов можно купить на вторичном рынке однокомнатную квартиру в Киеве, а в других городах стоимость часов Суркиса сравнима с ценой на двухкомнатные квартиры.

Как сообщал "Апостроф", раньше олигарх Виктор Медведчук похвастался в Верховной Раде дорогими часами стоимостью около 34 тысяч долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: